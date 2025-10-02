ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାନ୍ଧି ଜୀ… ଏଥିରେ ପାକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଥିଲେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ….
ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଏବଂ ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ହିଂସା ଏବଂ ପଳାୟନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ବର୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 156 ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସରଳତା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନିକଟରେ କ’ଣ ମାଗିଥିଲେ।
କ’ଣ ମାଗିଥିଲେ
ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ବିଭାଜନ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନଥିଲା; ସେ ମାନବତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏପରି ଗୁଜବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ।
ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ
ବିଭାଜନ ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ୫୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଗସ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜିନ୍ନା ଏଥିରେ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଜାନୁଆରୀ ୩୦, ୧୯୪୮ରେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଗସ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସଦ ୪ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୪୮ରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଆକତ ଅଲି ଖାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।