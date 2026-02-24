ଗଜପତିର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ୧୫୦ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟ୍ରେକିଂ କ୍ୟାମ୍ପ – ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ

By Jyotirmayee Das

ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ “ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟ୍ରେକିଂ କ୍ୟାମ୍ପ – ୨୦୨୬” ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଯୁବ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଃସାହସିକ ଅନୁଭବ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୃଢତା ଓ ସାହସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଟ୍ରେକିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ କୁଶଳୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାୟ ଯୁବମାନେ ପର୍ବତାରୋହଣ, ଟ୍ରେକିଂ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉଟଡୋର୍ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରିଛି।

ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ।

 

