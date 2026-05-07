ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ ନାରା; ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ସେୟାର କଲେ ଭିଡିଓ

ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ।

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି)ର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା। ସେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ସହ ହୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ମହୁଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ମହୁଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲି। ବିମାନ ୬ଋ ୭୧୯ ର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ୧ୠରେ ବସିଥିଲି। ୪ରୁ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ବିମାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ। ତା’ପରେ ବିମାନର ପଛ ଭାଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ କଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଟିଂ କରିଛି। ଏହା କୌଣସି “ନାଗରିକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ” ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିର‌୍ୟାତନା ଓ ବିମାନ ଭିତରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବିମାନ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିର‌୍ୟାତନା ଦେଇ କେବେବି ଖସିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ବୋଲି ମହୁଆ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ନୋ-ଫ୍ଲାଇ ଲିଷ୍ଟ’ରେ (ବିମାନ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ତାଲିକା) ରଖାଯାଉ। ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ନାଗରିକ ଉଡ୍ଡୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି।

