ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା, ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା
ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା
TMC Politics: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟିଏମସିର ବିଧାୟକମାନେ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା ସହ ରୀତବ୍ରତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣନଗର ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପରସ୍ପରର କଟ୍ଟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ବିବିସିକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମହୁଆ, ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି, “ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିଲୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିମପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ।”
ଭାବୁକ ହେଲେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ
ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ୨୦୧୪ ମସିହାର ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, “ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ମିଳିପାରିଲାନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିସାରା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୋ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ- ‘ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଅଛି ନା’। ଏସବୁ ଏକ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଅଛୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହୁଁ, ତାହା ଏକ ଅଲଗା କଥା।”
ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦିନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଏବଂ ଟିଏମସିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ୨୦୨୬ସେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି।
ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଫର
୨୦୧୬: କରିମପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଏମସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ।
୨୦୧୯: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୃଷ୍ଣନଗର ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇ ସାଂସଦ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ।
୨୦୨୪: ପୁନର୍ବାର ସେହି କୃଷ୍ଣନଗର ଆସନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।