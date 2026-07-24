ସୋନମଙ୍କୁ ମହୁଆଙ୍କ କଟାକ୍ଷ: “ନଡ୍ଡା-ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଶ ଚାହେଁ ଇସ୍ତଫା”
୨୬ ଦିନର ଅନଶନ ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଡା. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇବା ପରେ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫାଠାରୁ କମ୍ କିଛି ବି ଆମକୁ ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ।”
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ନିଟ୍ (NEET) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଆଶ୍ୱାସନ ସହ ଲେହ-ଲଦାଖ ଏପେକ୍ସ ବଡିର ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଲୋକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବା ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ମହୁଆ ମୈତ୍ର ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତରରେ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଡା. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆବଶ୍ୟକ।
ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ୬୫ ଜଣ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଂସାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬ରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏବଂ ‘ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ସରକାର ଆହୁରି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବେ।
ଅନଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଥିଲେ। ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।