ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା, ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଆପଣମାନେ…

କୋଲକାତା/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୫ା୬: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ନେତା ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ-ପିନାକୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ବିବାହ ଖବର ଉପରେ ମହୁଆ କିମ୍ବା ପିନାକୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

Thank you everyone for the love and good wishes!! So grateful pic.twitter.com/hbkPdE2X7z

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 5, 2025