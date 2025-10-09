୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଲା ଚାକରାଣୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ
କୋଉଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଚାକରାଣୀ?
ସୁରାଟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ମୌଳିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ରହୁଛି।
କେତେବେଳେ ସାରା ଜୀବନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର କିଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ନଳିନୀ ଉନାଗର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ସୁରଟରେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଫ୍ଲାଟ କିଣିଛନ୍ତି।
ଏହା ଶୁଣି ନଳିନୀ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ପୁରା କାହାଣୀ ସେୟାର କଲେ। ନଳିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ କେବଳ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣି ନଥିଲେ, ବରଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ ନଳିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୋ ଚାକରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସୁରଟରେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି।
“ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି।”
ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ: ନଳିନୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭେଲାଞ୍ଜା ଗାଁରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଏବଂ ଏକ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଭଡାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ନଳିନୀ ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସଞ୍ଚୟର ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାଏ, ତେବେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।”
ନଳିନୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ସୁରଟରେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିପାରିବ।
ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସୁରଟରେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିପାରିବ? ଏହା ଏକ ପରୀ କାହାଣୀ ପରି ଶୁଭୁଛି।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”
ନଳିନୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା କାଫେ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫୋନ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ସପିଂ କିମ୍ବା ଛୁଟିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବୁଝାମଣା କେବଳ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।