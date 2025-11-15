ବିହାର ଫଳାଫଳ: ମୈଥିଳୀ ବନାମ ଖେସାରୀ, ଦୁହେଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଜନତାଙ୍କ ବେଶୀ ଭଲପାଇବା
Bihar Election: ଘୋଷଣା ସରିଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ । ଏବଂ NDA ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକମୟ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ।
ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଆଲିନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ RJD ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶୀ କାହାର । କାହାକୁ ମିଳିଛି ବେଶୀ ଭୋଟ । ଆସନତୁ ଜାଣିବା…
ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର: ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ବିହାରର ଆଲିନଗର ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି । ୮୪,୯୧୫ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମୈଥିଳୀ । ମୈଥିଳୀଙ୍କ RJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ମାତ୍ର ୭୩,୧୮୫ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ବିନୋଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ୧୧,୭୩୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଲିନଗର ଆସନରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। ଆଲିନଗରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ କେବଳ ୨,୮୦୩ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା।
ଖେସରୀ ଲାଲ ଯାଦବ: ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖେସରୀ ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସମାବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭୋଟିଂରେ ଏହା କମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା । ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଦବ, ଯିଏ ଖେସରୀ ଯାଦବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୭୯,୨୪୫ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ୭,୬୦୦ଟି ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ । ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛୋଟି କୁମାରୀ ୮୬,୮୪୫ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।