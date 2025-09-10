ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଘଟିବ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ୩ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ

By Rojalin Mishra

୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ଯାହା ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଘଟିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୦୨୫ ରାତି ୧୦ଟା ୫୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ୩ଟା ୨୩ ରେ ଶେଷ ହେବ।

ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିଜି, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରାଗ କନ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରୀ ହେବ।

ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେହି ନିକଟତର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉତଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ମୀନ ରାଶି: ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ

ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ: “ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ଦିବାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ: ସୂର୍ଯ୍ୟ: ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍‌।

ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ।

