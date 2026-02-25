ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, VSR ଭେଞ୍ଚର୍ସର ୪ଟି ବିମାନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲା DGCA

ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ବାରାମତିରେ ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଲିଅରଜେଟ୍ ୪୫ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ମେସର୍ସ VSR ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ, DGCA କମ୍ପାନୀର ଚାରୋଟି ଲିଅରଜେଟ୍ ୪୦/୪୫ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଛି।

ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ବାରାମତିରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ VSR ଭେଞ୍ଚର୍ସର ଏକ ଲିଅରଜେଟ୍ ୪୫ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଉଡ଼ାଣ ସୁରକ୍ଷା:

ଡିଜିସିଏ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁ-ବିଭାଗୀୟ ଅଡିଟ୍ ଦଳ ବିମାନ ଚଳାଚଳଯୋଗ୍ୟତା, ଉଡ଼ାଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱୀକୃତ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ପାଇଥିଲା। ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।

ଏହି ଅନିୟମିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV, ଏବଂ VT-TRI ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ସହିତ Learjet ୪୦/୪୫ ବିମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଟେଡ୍ କରିଛି।

ଡିଜିସିଏ କମ୍ପାନୀକୁ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ:

ଡିଜିସିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ମୂଳ କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡିଜିସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା:

ଏହି ଅଡିଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ୪ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଉପ-ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆରକେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ ନକରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ DGCAକୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଡିଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

