ରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, AI ରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା; ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ସ୍ମାରକପତ୍ର (MoC) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
India Japan Relationship : ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା (MoC) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନିଜର ‘ସାନ ଭଉଣୀ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା
ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ସ୍ମାରକପତ୍ର (MoC) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା।
ରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ AI ଉପରେ ରହିବ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍
ଦୁଇ ଦେଶ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, AI ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ-ଜାପାନର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଲେ- ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି
ଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣନୀତିକ ପୁଞ୍ଜି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭାରତ-ଜାପାନର ଭାଗିଦାରୀ ଏହି କସଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି।”
‘ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଜାପାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି’
ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଜାପାନର ‘ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍’ର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ।
ପିଏମ ମୋଦୀ, ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ‘ସାନ ଭଉଣୀ’ ବୋଲି କହିଲେ
ବୈଠକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନିଜର ‘ସାନ ଭଉଣୀ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ AI ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଭୂ-ରଣନୀତିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ (ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା, ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।