ଭୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ… ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ମାତ୍ର ୭୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୮ ରନରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡେଲ ଷ୍ଟେନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ବୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।
ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଚାରି ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ RCB ବିପକ୍ଷରେ ୭୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା।
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ:
ଷ୍ଟେନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଜଲଉଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାଗିସୋ ରାବାଡା ଏବଂ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ଭଳି ପେସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ ହେଉଥିବା “ଲେନ୍ଥ ଡେଲିଭରି” ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାଜଲଉଡ୍, କେଜି ଏବଂ ଆର୍ଚରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭୟର ଭାବନା ଥାଏ।”
“ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାନ ବୋଲରମାନେ ବଲକୁ କେଉଁଠାରେ ପିଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।”
ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା:
ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବୋଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
ଷ୍ଟେନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ “ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ” ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୫ ରନ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ ଦେଇ ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।