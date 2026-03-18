ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣି ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର, ଏହି ଜାଗାରେ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ପୁଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲ୍ ରେ ଚାରୋଟି ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡ୍ର ସମାରୋହ ଆମଷ୍ଟରଡାମର ୱାଗେନର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନେ ପୁଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା:
ଭାରତର ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ୨୦୨୬ FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁଲ୍ D ରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୁଲ୍ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ।
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନର ହକି ଖେଳନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ – ଯେଉଁ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ମହିଳା ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲ୍ ଡିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ମେଟ୍ ଅଟନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଉଭୟ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାଓମି ଭାନ୍ ଆସ, ବାର୍ବାରା ନେଲେନ୍, ଟିଉନ୍ ଡି ନୁଇଜର ଏବଂ ଡିଜେ ଲା ଫୁଏଣ୍ଟେ ଏହି ଡ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, FIH ସଭାପତି ତୈୟବ ଇକ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ବିଶେଷକରି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ସେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।
ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଗ୍ରୁପ:
ପୁଲ୍ ଏ: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍, ଜାପାନ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ରେ)
ପୁଲ୍ ବି: ବେଲଜିୟମ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମାଲେସିଆ (ବେଲଜିୟମ୍ ରେ)
ପୁଲ୍ ସି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସ୍ପେନ୍, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ବେଲଜିୟମ୍ରେ)
ପୁଲ୍ ଡି: ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଲ୍ସ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ)
ମହିଳା ଟିମ୍ ଗ୍ରୁପ:
ପୁଲ୍ ଏ: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚିଲି, ଜାପାନ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ରେ)
ପୁଲ୍ ବି: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ବେଲଜିୟମ୍ରେ)
ପୁଲ୍ ସି: ବେଲଜିୟମ୍, ସ୍ପେନ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ (ବେଲଜିୟମ୍ ରେ)
ପୁଲ୍ ଡି: ଚୀନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ରେ)