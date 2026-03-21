ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ ବମ୍ ବର୍ଷା
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧) ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ମିଜାନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ କୌଣସି ବିକିରଣ ଲିକେଜ୍ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅସ୍ଥିରତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା:
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଟାଞ୍ଜରେ ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ତେହେରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ୧୨ ଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ଆଉ ୩ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ କରୁଛି:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି – ଯଦିଓ ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ଅତିରିକ୍ତ ମେରାଇନ ମୁତୟନ କରୁଛି।
ନୌରୁଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ:
ଶୁକ୍ରବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦) ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ନୌରୁଜ୍ ପାରସ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।
ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା।
ଇରାନର ‘ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ’ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଫଶୋର ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।