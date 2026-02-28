ଇରାନ ଉପରେ ଧମାଧମ୍‌ ଆଟାକ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା, ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାଲଟା ଜବାବ୍ ଦେଲା ଖାମେନେଇ

By Jyotirmayee Das

Israel-Iran War: ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ବଡ଼ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଆମେରିକା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ

ଶନିବାର ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଟିଭି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖାମେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେହେରାନରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ପାଷ୍ଟେର ଅଞ୍ଚଳ: ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ

ତେହେରାନର ପାଷ୍ଟେର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହରର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ତେହେରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ

ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, IRGCର ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଗଣରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲର ‘ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ’

ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ “ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟ୍ଜ ସାରା ଦେଶରେ “ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି” ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଆକ୍ରମଣର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ସାଇରନ ବାଜିଥିଲା। ସେନା କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେନା କହିଛି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମାବେଶ ନିଷେଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

