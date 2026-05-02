ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଘାତ ବଢ଼ାଇଲା ଟେନସନ୍, IPL ପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେନି ଏହି ୨ ବୋଲର
ଆଇପିଏଲ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୋଲରମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିପାରିବେବେ ନାହିଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି।
ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ହେଲେ, ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି: ଏହାର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଡିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା:
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଘାତ କାରଣରୁ ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ବୋଲରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୀମା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆକାଶ ଦୀପ ପିଠି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଆଘାତ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଖେଳାଳି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଏବଂ ଏବେସଦ୍ଧା ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ର କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଖେଳକୁ ଫେରିବା’ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଗିଂ, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ।
ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
ଆକାଶ ଦୀପ ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି; ଗତ ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ସେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦଳ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଖେଳର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ସେ ୧୪ଟି ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ।