ଭାରତ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଏପରି, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ…
ଏବେ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ଟି ବ୍ରେକ୍...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ତା’ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଟି ବ୍ରେକ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୂଆ ଘଟଣା:
ଟସ୍, ଲଞ୍ଚ୍, ଟି ବ୍ରେକ୍, ଷ୍ଟମ୍ପ (ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ)… ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଟି ବ୍ରେକ୍ ପାଇବେ। ଏହା ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଗୌହାଟିର ବାରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ତା’ପରେ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ୧୧:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି ବ୍ରେକ୍ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସକାଳ ୧୧:୨୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଲଞ୍ଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧:୨୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ)ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଶୀଘ୍ର ଟି ବ୍ରେକ୍ ର କାରଣ ହେଉଛି ଗୌହାଟୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଖେଳ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ”।
“ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳ ସମୟ ପାଇଁ ଟି ବ୍ରେକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।” ତେଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିନର ଖେଳ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ”।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି:
ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ୯.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ୪୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ ବ୍ରେକ୍ (ସକାଳ ୧୧.୩୦ ରୁ ୧୨.୧୦) ରହିଥାଏ।
ଏହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଭୟ ଦଳ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟି ବ୍ରେକ୍ (ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ରୁ ୨.୩୦) ନିଅନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ ରୁ ୪.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୯୦ ଓଭର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, BCCI ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ସମୟକୁ ସଜାଡ଼ିଛି।