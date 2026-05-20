ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନୁହଁ ବରଂ ଜାଣିଶୁଣି ଟ୍ରେନରେ ଲଗାଯାଉଛି ନିଆଁ
ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ୪ଟି ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପଛରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ୍ୟ
Train Fire: ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟୁଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏକ ଭୟାନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସଂକେତ ମିଳିଛି । କୋଟା ଡିଭିଜନରେ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହାର ଓ ହାୱଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ଗତ ୧୭ ମେ’ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟା ଡିଭିଜନର ଲୁଣି ରିଚ୍ଛା ଏବଂ ବିକ୍ରମଗଡ଼ ଆଲୋଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ତିରୁଭାନନ୍ତପୁରମ୍-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୪୩୧) ରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଏସି କୋଚ୍ B1 ର ବାଥରୁମ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରେଳବାଇ ମୁତାବକ, ଚଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସିପିଆଇ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ବାଥରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭିଜା କପଡ଼ା
ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପ୍ରମାଣ ହାୱଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୩୦୨୧ ହାବଡ଼ା-ରକ୍ସୌଲ ମିଥିଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନର ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଥିବା ଏକ କପଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଅମରପୁରା ଓ ସାସାରାମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ଅମରପୁରା ଷ୍ଟେସନ (ରାଜସ୍ଥାନ)ରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଥିବା ବେଡ୍ସିଟ୍ ଓ କମ୍ବଳକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ନିଆଁର ରୂପ ନେଇଥିଲା।
ସେହିପରି ବିହାରର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲା ସାସାରାମ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନର ଖାଲି କୋଚ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ କୋଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପାୱାର ଜେନେରେଟର ଚାଲୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାହାରୁ କେହି ଜଳନ୍ତା ବସ୍ତୁ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂଗଠନର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି।