ଶେଷ ଓଭରର ରୋମାଞ୍ଚର ଦୃଶ୍ୟ : ବୋଲର ନେଲେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଛକା ମାରି ଜିତାଇଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍!

ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସାସ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ (MLC) 2026ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସାସ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ୧ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ୫ ରନ୍ ଦରକାର ଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଥିବା ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଆଦୌ ନଡରି ଅକିଲ ହୁସେନଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛକା ବଳରେ ଦଳ ୧୮୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟେକ୍ସାସ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଇତେଜା ମୁକାମାଲ୍ଲା (୩୭ ରନ୍) ଏବଂ ରାଇଲି ରୁସୋ (୩୪ ରନ୍) ମିଶି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ମଝି ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ ଗତି ସାମାନ୍ୟ ଧିମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ଏବଂ ୱିଆନ ମୁଲଡର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫେରେରା ମାତ୍ର ୨୦ ବଲ୍‌ରେ ୫ଟି ଛକା ସହ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଲଡର ମଧ୍ୟ ୨୦ ବଲ୍‌ରେ ୪ଟି ଛକା ମାରି ୪୩ ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ସାସ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

୧୮୬ ରନ୍‌ର ପିଛା କରୁଥିବା ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମକୁ ଓପନର ମିଚେଲ ଓଭେନ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଓଭେନ ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଶଟ୍ ମାରି ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ୭ଟି ଚୌକା ଓ ୬ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୭ ରନ୍‌ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ (୩୦ ରନ୍)ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ୱାଶିଂଟନ ୧୦ ଓଭରରେ ହିଁ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୨ ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଭେନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଶେଖ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ନିଖୋଜ’ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ…

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ଓଭରରେ ୱାଶିଂଟନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସାସର ବୋଲର ଅକିଲ ହୁସେନ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ସେହି ଓଭରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଗଲେ। ସେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ସମୁଦାୟ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଟେକ୍ସାସ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ୱାଶିଂଟନ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସି ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ୫ ରନ୍‌ର ସମୀକରଣରେ ଅଟକିଲା।

ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ସାସ ଜିତିବା ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଯାଦୁ କରିଦେଲେ। ସେ ଅକିଲ ହୁସେନଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଏକ ଆକାଶଛୁଆଁ ଛକା ମାରି ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମକୁ ୧ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତାଇ ଦେଲେ। ନିଖିଲଙ୍କ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଅକିଲ ହୁସେନଙ୍କ ସେହି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକା କରିଦେଲା, ଯାହା MLC ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ସ୍ପେଲ୍ ଭାବେ ମନେରଖାଯାଇଥାନ୍ତା।

You might also like More from author
More Stories

ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଶେଖ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ନିଖୋଜ’ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ…

କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ୧୦ଟି…

1 of 30,108