୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର, ପ୍ରତୀକ ସିଂ ହେଲେ ପୁରୀ ଏସପି

IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

By Ankita

ଭୁବନେଶ୍ବର: IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ।

ପିନାକ ମିଶ୍ର ହେଲେ ପୋଲିସ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଡିଆଇଜି । ପୁରୀ ଏସପି ହେଲେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

ସେହିପରି ସନ୍ତୋଷ ବାର୍ଲାଙ୍କୁ SFSL ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍‌ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଇଜି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଭିଜନିଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଗଜଭିଏ ସତୀଶ କୁମାର ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମଡ୍‌ ପୋଲିସ IG  ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ୨୮୬୫ ପଦବୀରେ ହେବ…

ଡିଆଇଜି ଦାୟିତ୍ବ- ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ହେଲେ ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଡିଆଇଜି । ସେହିପରି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଡିଆଇଜି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏସପି ଅଦଳବଦଳ-

ପ୍ରତୀକ ସିଂ- ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି

ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର- ବାଲେଶ୍ବର ଏସ୍‌ପି

ବୀନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ- କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍‌ପି

ସ୍ମିଥ ପରମାର-କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍‌ ଏସ୍‌ପି

ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି

ଜି ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍‌ପି

ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା- ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି

ଅମ୍ରିତପାଲ ସିଂ- ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍‌ପି

ଅମ୍ରିତପାଲ କୌର- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି

You might also like More from author
More Stories

ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଜାଳିବନି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ…

ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ୨୮୬୫ ପଦବୀରେ ହେବ…

ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ…

ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ସ୍ଥାନ, ଏସିଆ କପ୍…

1 of 27,231