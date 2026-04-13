ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦଳରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ; ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ ଏବେ ସଂସଦରେ ଶୁଣାଇବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦବଦବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାଲ୍। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦକ୍ଷ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା। ସୁଲତା ଦେଓ ସମ୍ଭାଳିବେ ଉପନେତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ।
ନିକଟରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଚୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଏବେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ!