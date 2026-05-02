ତରଭୁଜ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା; ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରିବ!

ମୁମ୍ବାଇ ତରଭୁଜ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର ପାଇଧୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାର ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ତରଭୁଜରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ତରଭୁଜ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ କିଛି ଅଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

‘ବୋମା ପକେଇ ଇରାନକୁ ଧ୍ବଂସ…

ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍‌ରେ କାମ କରୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଷକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲା ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଇପାରେ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମର୍ଫିନ୍, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।

୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି: ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ପାଇଧୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଥିଲେ। ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପରେ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ମୃତ ସଦସ୍ୟ ପରେ ରାତି ୧ଟାରୁ ୧:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୫:୩୦ ରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନି ଏବଂ ତା’ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ପରିବାର କେଉଁଠାରୁ ତରଭୁଜ କିଣିଥିଲେ ତାହା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତରଭୁଜ କିଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

‘ବୋମା ପକେଇ ଇରାନକୁ ଧ୍ବଂସ…

ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍‌ରେ କାମ କରୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ: ୧୦୦ ବିମାନ…

ଜବଲପୁର ବୋଟିଂ ଟ୍ରାଜେଡି: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ…

