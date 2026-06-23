ସରକାରରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦି ଗଡ଼ ହେଲାଣି TMC, ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ଗଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ
ସରକାରରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦି ଗଡ଼ ହେଲାଣି TMC, ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା
TMC Politics: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଧାୟକ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ଦଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ବାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଏବେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି।
ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି
ବାଗୀ ବିଧାୟକ, କାଉନସିଲର ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ, ଫିରହାଦ୍ ହାକିମ, ରଥିନ ଘୋଷ ଏବଂ ସବିନା ୟାସମିନଙ୍କୁ ଉପାଧକ୍ଷ କରାଯାଇଛି ।ସେହିପରି ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ, ଜାଭେଦ୍ ଖାନ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କୁ ମହାସଚିବ ପଦବୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ବିଧାୟକ ଅଖରୁଜ୍ଜମାନ ଅନସାରୀଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ମିଳିଛି ।
ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିବରଣୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ହିଁ ଅସଲି ଟିଏମସି।” ତେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମମତା ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେ ଏହି ବାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ।
ବିଧାନସଭା ପରେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧକ୍କା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରେ ଏହି ସଙ୍କଟ ତେଜିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ୮୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ୨୮ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଟିଏମସି ସଂସଦୀୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ‘ନେସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମମତାଙ୍କୁ ନିରାଶା
ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମମତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ରାଓଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସାଫ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଛି, ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଦେଶକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମମତା ଶିବିର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା।