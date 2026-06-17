ମାଟିରେ ମିଶିବ କି ଶିବସେନା! ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ୭ ସାଂସଦ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି
ମାଟିରେ ମିଶିବ କି ଶିବସେନା! ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ୭ ସାଂସଦ
Shiv Sena UBT Crisis: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଳର ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତେବେ ୟୁବିଟିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଆହ୍ୱାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୮ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜିଛନ୍ତି:
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନମିଳିବା ପରେ ଅନେକ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପରାଜୟର କାରଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସହଜ ମନେ କରୁଥିଲେ।
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା
ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଶିବସେନା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହାରିଯାଇଥିବା ମହାୟୁତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପାଣ୍ଠି ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ପୌରପାଳିକା, ମହାନଗର ନିଗମ, ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ମୁତାବକ ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପରାଜୟ ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟ୍କା
ମୁମ୍ବାଇକୁ ସବୁବେଳେ ଶିବସେନାର ପାରମ୍ପରିକ ଗଡ଼ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିଲାନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଦଳର ୩ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ଶକ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ, ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ନେତୃତ୍ୱର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ
କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ମତରେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ସେତେଟା ଆକ୍ରାମକ ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଦଳକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଜପଥର ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ସାଜିଥିଲା।
ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରଣା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶିନ୍ଦେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ମାତୋଶ୍ରୀର ବୈଠକ ସାଜିଲା ‘ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ’
ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବାସଭବନ ‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ସାଂସଦ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କଥିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହାକୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା
ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତେବେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭରସାରେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି, ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି କିଛି ନେତା ନିଜର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାଂଗଠନିକ ସମସ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅଭାବ, ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହିଁ ଶିବସେନା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି।
କିଏ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ?
ଦଳ ସହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ୭ ଜଣ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି;- ଓମରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର, ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଆଷ୍ଟୀକର, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତମରାଓ ଦେଶମୁଖ, ସଞ୍ଜୟ ବଣ୍ଡୁ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ, ରାଜାଭାଉ ପ୍ରକାଶ ୱାଜେ, ଭାଉସାହେବ ରାଜାରାମ ୱାକଚୌରେ ।