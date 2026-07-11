ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍, ଖେଳିବେ ଆଇପିଏଲ୍

ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍

By Jyotirmayee Das

Goutam Gambhir: ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦଳରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।

ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି

‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ‘ରିସେଟ୍ ବଟନ୍’ ଦବାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି । କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଅଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ…

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ କୋଚ୍

ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି କୋଚ୍‌ଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲେ ହେଁ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାର ଦଳ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଣ୍ଟର ବା କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ୧ରୁ ୨ଟି ବଡ଼ ବଦଳ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ।

ଟି-୨୦ରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩-୦ ରେ ପଛୁଆ ରହି ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିସାରିଛି ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ…

ମଝି ଆକାଶରେ ଅଘଟଣ! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଡ଼ନ୍ତା…

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ…

1 of 26,411