ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍, ଖେଳିବେ ଆଇପିଏଲ୍
ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍
Goutam Gambhir: ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦଳରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।
ପ୍ରମୁଖ କୋଚ୍ଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି
‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ‘ରିସେଟ୍ ବଟନ୍’ ଦବାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି । କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଅଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ କୋଚ୍
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି କୋଚ୍ଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲେ ହେଁ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାର ଦଳ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଣ୍ଟର ବା କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୧ରୁ ୨ଟି ବଡ଼ ବଦଳ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ।
ଟି-୨୦ରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩-୦ ରେ ପଛୁଆ ରହି ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିସାରିଛି ।