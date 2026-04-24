ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ୭ ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
Rajya Sabha MP Salary: ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ସାତ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ଘୋଷଣା କେବଳ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇନି ବରଂ କ୍ଷମତା ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ଉକ୍ତ ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରାଜନୈତିକ ଶିବିର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ରାଘବ ଚଢା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ବିକ୍ରମ ସାହାନି, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଆପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଏକକାଳୀନ ଦଳ ଛାଡିବା ସହିତ ଆପର ସଂସଦୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ଫାଟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଫାଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା
ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ପରେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଉଭୟଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ହେତୁ ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ୧,୨୪,୦୦୦ ମୌଳିକ ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ‘ସାଂସଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୫’ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ୨୦୧୮ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦରମା ଗଠନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ଭତ୍ତାର ବର୍ଷା
ଏହା କେବଳ ମୌଳିକ ଦରମା ନୁହେଁ, ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଭତ୍ତାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ କିମ୍ବା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଦୈନିକ ୨୫ ହଜାର ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୮୭ ହଜାରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୬୦ ହଜାରର ଏକ ପୃଥକ ଭତ୍ତା ସାଂସଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ପେନସନ ଏବଂ ଅବସର ସୁରକ୍ଷା
ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ । ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦମାନେ ୩୧ ହଜାରର ମାସିକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫୦୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଭ୍ରମଣ ସୁବିଧା
ସାଂସଦଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାର୍ଷିକ ୩୪ଟି ମାଗଣା ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ହକଦାର। ଅଧିକନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ମାଇଲେଜ୍ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଲଦିଥାଏ।
ଆବାସ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଏକ ମହଙ୍ଗା ସହରରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭଡାମୁକ୍ତ ବଙ୍ଗଳା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ବାସସ୍ଥାନ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୫୦ ହଜାର ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ୪ ହଜାର କିଲୋଲିଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା (CGHS) ଅଧୀନରେ, ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରେ।