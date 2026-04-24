କେଜ୍ରିୱାଲ୍ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଘବଙ୍କ ସହ ୭ ସାଂସଦ, ବିଜେପିରେ ହେବେ ସାମିଲ୍

By Jyotirmayee Das

Raghav Chadha: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା । ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଦଳ। ସହିପାରିଲେନି ଅପମାନ । ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା । ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ୭ ଜଣ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ୭ ସାଂସଦ ।

ଏହି ତିନିଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ଏବେ ଆପୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତ ଏବଂ ଝାଳ ଦେଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ହୁଏତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦଳକୁ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡିତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲି।”

ସେହିପରି ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଜି, ମୁଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଏକ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି । ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ପଥ ଭିନ୍ନ ।”

ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ AAP ର ଉପନେତା ଭାବରେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ବଦଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ମିତ୍ତଲ ନିଜକୁ ରାଘବଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।

