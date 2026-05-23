ଲିକ୍ ପରେ ଏବେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ଝଟକା! ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ‘ଜନ ନାୟକ’ର ରିଲିଜକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସସପେନ୍ସ
କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଆଉ କେବଳ ପରଦାରେ ‘ଥଲାପତି’ ନୁହଁନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରକୃତ ‘ଜନ ନାୟକ’ ଜନନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି: ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣନ, ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚେନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା: “ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ?” ହସି ହସି ନାରାୟଣନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିନାହିଁ। ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାତରେ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ, ମହା ସମାରୋହରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ଆଇନଗତ କୌଶଳ ଏବଂ ଲିକ୍:
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସିନେମା ହଲରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏକ ସଂଶୋଧନ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସମାନ। ହେଲେ, ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପାଇରେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି:
ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପ୍ରଯୋଜକ ନାରାୟଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏହାର ନାମ ‘ଜନ ନାୟକନ’ (ଜନତାର ହିରୋ) ରଖିଥିଲୁ।
ଆଜି, ପ୍ରକୃତରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିଜୟ ସାର୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭାବନା ଏଥିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ।
ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥିଏଟରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ‘ଥଲାପତି’କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବେ।