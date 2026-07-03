FIFA ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗୁଳି କରି ଫୁଟବଲର୍‌ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୫ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ

ଫିଫା ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଝିରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ମାତ୍ର ୫ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଫିଫା ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଫିଲିସ୍ତୀନି ଫୁଟବଲର ସଲିମ ଖାଦର ଅଲ୍-ଅସ୍କରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସର ଗୁଳି ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।

ଫିଲିସ୍ତୀନ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ (PFA) ସଲିମ୍ ଖାଦର ଅଲ୍-ଅସ୍କରଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସେ ଖାନ ୟୁନିସ ସର୍ଭିସେସ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଗୋଲକିପର ଭାବେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଅଲ୍-ଅସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍…

ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ…

ପିଏଫ୍‌ଏ (PFA) ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଅଲ୍-ଅସ୍କର ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜଣେ ବୋଲି ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଲେ।

ଫିଲିସ୍ତୀନରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍‌

ଫିଲିସ୍ତୀନରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲିସ୍ତୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦୯ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇସାରିଲେଣି। ଏହି ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ୫୬୭ ଜଣ ଖେଳାଳି, କୋଚ ଏବଂ ରେଫ୍ରି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଫିଲିସ୍ତୀନର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁନାହିଁ ଫିଲିସ୍ତୀନ ଦଳ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଫିଫା ୱର୍ଲ୍ଡ କପ ପାଇଁ ଫିଲିସ୍ତୀନ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରି ନାହିଁ। ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଚଳିତ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୪୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ୩୨ରୁ ଅଧିକ ଦଳ କୌଣସି ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିନୋଟି ଦେଶର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩ଟି ଦେଶର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ୨୦୨୨ ର ଗତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କତାର୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍…

ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ…

ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା…

1 of 26,979