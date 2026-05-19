(Video) ଋଷିକେଶରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ! କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୈନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନର ଶଣ୍ଟିଂ (Shunting) ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନଜୀବନ ହାନି କିମ୍ବା କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ।

By Priyanka Das

Rishikesh Train Accident :  ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ଉଜ୍ଜୈନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବଗି ଧାରଣାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଶଣ୍ଟିଂ (Shunting) ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଏହି ଅଘଟଣଟି ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 14317 ଉଜ୍ଜୈନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ୟାର୍ଡରେ ଶଣ୍ଟିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନଜୀବନ ହାନି କିମ୍ବା କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଶ୍ଵାସନାର କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରେନଟି ଖାଲି ଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ମହେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଞ୍ଜିନର ଚକ ଧାରଣାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହି ଘଟଣା ରେଳବାଇର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଟ୍ରେନଟି ଖାଲି ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଗଲା, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।

ଆରପିଏଫ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟାନ:

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରପିଏଫ୍ (RPF) ଅଧୀକ୍ଷକ ସରୋଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଉଜ୍ଜୈନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ସକାଳ ୬ଟାରେ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନର ଶଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଆରପିଏଫକୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଆରପିଏଫ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ହେଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କହିହେବ।

 

