ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଦରମା, ବୈଠକ ଜାରି

ଏଣିକି ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କମିଶନ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ।

ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ଏପ୍ରିଲରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୁଣେରେ କମିଶନ ୪ ଏବଂ ୫ ମଇରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ।

ଏହା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ କମିଶନ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା:

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଏବଂ ଅଂଶକାଳୀନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମୋଟ ୨୦ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ।

ମାସିକ ଦରମା କେତେ ହେବ:

ଜଣେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ସର୍ବାଧିକ ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୬ ରୁ ୧୨ ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।

