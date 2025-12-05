ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କା ରୁଷରେ କେତେ? ରୁଷର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଦରମା ଭାରତ ତୁଳନାରେ କେତେ ଅଧିକ, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ …
ରୁଷରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ମାସକୁ ୧୦,୦୦୦ ରୁବେଲ୍ ରୋଜଗାର କଲେ, ଭାରତରେ ଏହି ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶିଖର ବୈଠକ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷରେ ଚାକିରି ଏବଂ ରୁଷ ମୁଦ୍ରା, ରୁବଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ରୁଷରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରତରେ ପ୍ରତିମାସ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ।
ଭାରତ ତୁଳନାରେ ରୁଷିଆର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ: ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୁଷର ମୁଦ୍ରା, ରୁବଲର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେତେ । ରୁଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ।
ମସ୍କୋ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଭଳି ସହରରେ , ଭଡା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ତୁଳନାରେ ରୁଷର ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ହାର ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାୟ ୧.୧୬୨ ଟଙ୍କା ୧ ରୁଷୀୟ ରୁବଲ ସହିତ ସମାନ ।
ଭାରତରେ କେତେ ଜଣ ୧୦,୦୦୦ରୁଷୀୟ : ଭାରତରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁଷିଆନ୍ ରୁବେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହା ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ରୁଷିଆନ୍ ରୁବେଲ୍ ୧.୧୬୨ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର। ଗତକାଲି, ହାର ଥିଲା ୧.୧୬୩। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ରୁଷିଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାମ କରି ମାସକୁ ୧୦,୦୦୦ ରୁବେଲ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି , ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥରେ ୧୦,୦୦୦ ପ୍ରାୟ ୧୧,୬୨୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଷିଆନ୍ ରୁବେଲ୍ ରୋଜଗାର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୬୦୦ ସହିତ ସମାନ।
ରୁଷରେ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ କି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଁ ରୁଷକୁ ପ୍ରବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ରୁଷ ଅନେକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ତଥାପି, ରୁଷରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଲୋକ, କେବଳ ରୁବେଲକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ରୁଷରେ ଦରମା ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ରୁଷରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ପ୍ରକୃତରେ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ରୁଷ ଏବଂ ପରିବହନ ପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ରୁଷରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ରୁଷରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁଷରେ , ବିଶେଷକରି ରୁଷର ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁବେଲକୁ ହାରାହାରି କିମ୍ବା ହାରାହାରି ଦରମାଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।