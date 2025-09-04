ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ତାରିଖ ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ, ଏହି ଦିନଠୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଡରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଶସ୍ତା…

ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ତାରିଖ ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ, ଏହି ଦିନଠୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଡରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଶସ୍ତା…
ଏହାପରେ କେବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କେତେକ ରିପୋର୍ଟରେ ସପିଂର ଏହି ମହା ଇଭେଣ୍ଟ୍ କେବେ ହେବ ତାହା ବି କୁହାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ, ଏଣୁ ପୁଳାପୁଳା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣନ୍ତି ଲୋକେ । ତେଣୁ ଏଥର କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେ’ ଟିଜର୍ର ଥିମ୍ ରହିଛି Its Back and Bigger । ସେପଟେ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର କୌଣସି ଥିମ୍ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଗେଜେଟ୍ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ । ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ବିଲିୟନ ଡେ’ରେ ଏଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗେଜେଟ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆପ୍ଲିଲାଇସେନ୍ସ ଯେମିତି କି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଓ ଏୟାର ଫ୍ରାଏୟର ଆଦି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ।
ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ । ଏଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ୱିସ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବେ ।
ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସବୁ:
ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ସେଲ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସେଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲା ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନ୍ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ କିଛି ସମୟ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ପିସି ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ଡିଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିଜ୍ କରୁଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଆମାଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି ଯେ ଏହାର ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍ 2025 ସେହି ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ସେଲ୍ 2025 ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ ଆମାଜନ ବିକ୍ରୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ଘଣ୍ଟା
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ସେଲ୍ 2025 ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି, ଏହା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଆମାଜନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି ଯେ ଏହାର ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍ 2025 ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।