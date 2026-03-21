ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ସେହିଠାରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ ବାସି ନା ସଜ!

ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାସି ନା ସଜ କିପରି ଜାଣିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଦହୀନ କିମ୍ବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ IRCTC ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟର ସତେଜତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ।

ଟ୍ରେନରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟରେ QR କୋଡ୍ ଲଗାଯିବ। କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ତାରିଖ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବାସି ଖାଦ୍ୟର ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ।

ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ବେସ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରେନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ।

ସମସ୍ତ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ QR କୋଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟପତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ଅନିୟମିତତା ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ।

ଏହି QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ରେକର୍ଡ ଭଳି ବିବରଣୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା QR କୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା।

IRCTC ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ରୋଷେଇ ଘର ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଟା, ଚାଉଳ, ଲଙ୍କା, ମସଲା ଏବଂ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଟ୍ରେନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।

QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବେ, ଖାଦ୍ୟର ସତେଜତା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନଧିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରେନରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

