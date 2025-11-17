ରମ୍, ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ଭୋଡକା… ୩ଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ
ମଦକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରମ୍, ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ଭୋଡକାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି।
ଏହି ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ, କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଏବଂ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ। ତିନୋଟିର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେଉଁ ମଦ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ।
ରମର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ବା ଆଖୁ ରସ, ଯାହା ଆଖୁରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଲକୋହଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କିଣ୍ୱଣ କରାଯାଏ।
ତାପରେ ଏହାକୁ ପାତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୟସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଲରେ ରଖାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ରମକୁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ମିଠା ଦିଏ।
ରମ୍ ଅଧିକ ଦିନ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆଖୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ କମ୍।
ହ୍ୱିସ୍କିର ମୂଳ ଯଅ, ମକା, ଗହମ କିମ୍ବା ରାଇ ପରି ଶସ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଲ୍ଟ କରାଯାଏ, ତା’ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ କିଣ୍ୱନ କରାଯାଏ।
ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ପାତନ କରି କାଠ ବ୍ୟାରେଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱାଦ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ହ୍ୱିସ୍କି ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମିଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭୋଡକାକୁ ସବୁଠାରୁ ସଫା ପାନୀୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କି ନାହିଁ ତାହା ବିତର୍କର ବିଷୟ। ଭୋଡକା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଆଳୁ, ଶସ୍ୟ, ଏପରିକି ଚିନି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ।
ସର୍ବାଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ପାତନ କରାଯାଏ। ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାକୁ ସାତରୁ ଦଶ ଥର ପାତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଏକ କାର୍ବନ ଫିଲ୍ଟର ଦେଇ ପାରଣ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଭୋଡକାର ମୂଳ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜିଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ କହିବା ଅଧିକ ସଠିକ୍।