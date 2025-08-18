ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ! ବାଥରୁମ୍ରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ଆୟକର, କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ପରେ ସିନେମାରୁ ବୟକଟ୍
ମାଲା ସିହ୍ନା ସଫଳତାର ଶିଖରରୁ ଖସିଗଲେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୧୯୫୦ ରୁ ୧୯୯୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏପରି ଏକ ନାମ ଥିଲା ଯାହା ନାୟିକାଙ୍କ ପରିଭାଷା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାଲା ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀ, ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ।
ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ‘ପ୍ୟାସା’, ‘ଧୂଲ୍ କା ଫୁଲ’, ‘ପରବରିଶ’, ‘ଫିର୍ ସୁବାହ ହୋଗି’, ‘ନୟା ଜମାନା’, ‘ବାଦଶାହ’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଏବେ ବି ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର, ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗଜ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚମକ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଲା ସିହ୍ନାଙ୍କ ନାମ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସିଗଲା।
ଏକ ମୋଡ଼ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା।
୧୯୯୨ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା।
ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲା ସିହ୍ନାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା।
ସେ ନେପାଳୀ ଅଭିନେତା ଚିଦମ୍ବରମ ପ୍ରସାଦ ଲୋହାନିଙ୍କୁ ତିନିଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତା’ପରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ବିବାହ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ।
ବିବାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆଶା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତିଭା ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପରି ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାଲା ସିହ୍ନା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା।
ଆୟକର ଚଢାଉ ପରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସତ
୧୯୬୪ ମସିହାରେ, ଆୟକର ବିଭାଗ ମାଲା ସିହ୍ନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଖି ଚମକି ଯାଇଥିଲା।
ବାଥରୁମ୍ କାନ୍ଥ ପଛରୁ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।
ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ସେହି ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆସିଥିବା ବୟାନ ପୁରା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଦେଲା।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲା ସିହ୍ନା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୟାନ କେବଳ କୋର୍ଟକୁ ଚକିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପରଦା ପଛର ସତ୍ୟ?
ପରେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି କଠୋର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।
ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଟିକସ ଫାଙ୍କି କିମ୍ବା ଅବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ରଣନୀତି ଓଲଟା ଫଳ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବୟାନ ପରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା।
ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କରାଗଲା। ଏକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା, ଯିଏ ଥରେ ପରଦାର ଗର୍ବ ଥିଲେ, ଏବେ ବିସ୍ମୃତିର କୁହୁଡ଼ିରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି।