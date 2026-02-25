୧୯ ବର୍ଷ ସାନ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଲାଇକା ଆରୋରା! ଭାଇରଲ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ ଫଟୋ; କେତେ ଧନୀ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ମଲାଇକାଙ୍କ ନୂଆ BoyFriend?
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ସାନ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଉଛି,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରର ଶିରୋନାମା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ, ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ, ବରଂ କିଛି ଫଟୋ କାହାଣୀ କହୁଛି।
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ହର୍ଷ ମେହେତାଙ୍କ ସହ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’ରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ଷ ଇଟାଲୀର ଟ୍ରେଭି ଫାଉଣ୍ଟେନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଦୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଯଦିଓ ମଲାଇକା କିମ୍ବା ହର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହର୍ଷ ମେହେତା କିଏ ଏବଂ ସେ କ’ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ।
ହର୍ଷ ମେହେଟ୍ଟା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି: ନିକଟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମଲାଇକା ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଗାୟକ ଏନରିକ୍ ଇଗ୍ଲେସିଆସଙ୍କ କନସର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା। ହର୍ଷ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେ ସାନକସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା: ହର୍ଷ ଏବଂ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ୫ କିମ୍ବା ୧୦ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୯ ବର୍ଷ। ମଲାଇକା ତାଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକଙ୍କଠାରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବଡ଼। ହର୍ଷ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମଲାଇକା ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୭୩ରେ ହୋଇଥିଲା।