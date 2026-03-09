ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଲାଇକା ଆରୋରା, ୟା’ଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ ନଜର, କିଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍
ମଲାଇକା ଅରୋରାଙ୍କ ଡାନ୍ସ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା
Malaika Arora: ମଲାଇକା ଆରୋରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି, ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହର୍ଷ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ । ନିକଟରେ ରୋମରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେଖି ନେଟିଜେନମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।
ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ମଲାଇକା ଆରୋରା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତଉଥିବା ଏବଂ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଲାଇକା ଆରୋରା ତାଙ୍କ ନୂତନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ଟିରୁ ମଲାଇକାଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହର୍ଷ ମେହେଟ୍ଟା ନଥିଲେ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ। ମଲାଇକା ଆରୋରା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସୋରାବ ବେଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ସୋରାବ ମଲାଇକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କି? କିନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ, ସୋରାବ ଏବଂ ମଲାଇକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ସୋରାବ କେବଳ ମଲାଇକାଙ୍କ ନୂତନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ “ସ୍ୱିନି ବମ୍ବେ”ର ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୋରାବ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମଲାଇକାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି କେବଳ ପାର୍ଟିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
ହର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଲାଇକାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମଲାଇକାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମିକ ହର୍ଷ ମେହେତା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଲାଇକା ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଛାଡି ଏକ କାରରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ମଲାଇକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନାହାଁନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମଲାଇକାଙ୍କ ବୟସ ୫୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷଙ୍କ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ।