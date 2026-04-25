ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ
Malaria vs Dengue vs Viral Fever: ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଏବଂ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ମାମଲା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ତିନୋଟି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ?
ମ୍ୟାଲେରିଆ
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ପରଜୀବୀ ରୋଗ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଯକୃତ ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ
- ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ୱର: ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ଆସେ । ଯେପରିକି ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ।
- କମ୍ପ ଆସିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା: ଏଥିରେ ରୋଗୀ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କମ୍ପ ଆସିଥାଏ ।
- ଝାଳ ବାହାରିବା: ଜ୍ୱର କମିଗଲେ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ ଏବଂ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
- ବାନ୍ତି: ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭୋକ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ।
ଡେଙ୍ଗୁ
ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଏଡିସ୍ ଏଜିପ୍ଟି ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହି ମଶା ଦିନରେ କାମୁଡ଼େ। ଏହାକୁ “ବ୍ରେକ-ବୋନ୍ ଫିଭର” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଏହାଦ୍ଵାରା ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ
- ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଆଖି ପଛରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଡେଙ୍ଗୁର ଏକ ଲକ୍ଷଣ।
- ଚର୍ମରେ ଲାଲ୍ ଦାଗ: ଶରୀରରେ ଲାଲ ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ।
- ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହ୍ରାସ: ଡେଙ୍ଗୁରେ, ରକ୍ତ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
- ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଆଣ୍ଠୁ, କହୁଣୀ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ।
ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର
ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ବାୟୁବାହୀ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ।
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ
- ଗଳା ବିନ୍ଧା ଏବଂ କାଶ: ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଗଳା ବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
- ହାଲୁକା ଜ୍ୱର: ଜ୍ୱର ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ।
- ସାରା ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ: କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା।
- ନାକରୁ ପାଣି ବହିବା: ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ ସାଇନସରେ ଫୁଲିବା।