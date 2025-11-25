ବ୍ଯାନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ; ପାଠପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ,ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ଯାନ ନେଇ ଖବର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଥଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ଯୁଜଲ୍ଯାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମାଲେସିଆ ସରକାର।
ମାଲେସିଆ କହିଛି ଯେ ଶିଶୁ-ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାରୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାହମି ଫାଡଜିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଯାନ କରି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
ମାଲେସିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ମାତ୍ର ସବୁ ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଅନ୍ଯପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଇ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅପରାଧ ବଢୁଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଆଠ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନେକ ସାଂସଦ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରୁବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି: ମାଲେସିଆରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଯାନ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ 72 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କରିଥିଲେ।
କେଉଁ ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ବ୍ଯାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଟିକଟକ ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ 16 ବର୍ଷର ପିଲା ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନଚେତ୍ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ନୁଆ ନିୟମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଡଚ୍ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକ ଟକ୍ ଏବଂ ସ୍ନାପଚଟ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାଞ୍ଚଟି EU ଦେଶ – ଡେନମାର୍କ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଗ୍ରୀସ୍, ଇଟାଲି ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ – ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।