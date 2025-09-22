ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Pregnancy ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ କାରଣ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଗ୍ନେସି ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭି ଆସିପାରନ୍ତି? ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଖୁସି ଖବର କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମଜାକରେ ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପରେ, ଜଣାପଡିଲା ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିକ୍ୟୁଲାର ବା ଅଣ୍ଡକୋଷ କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କିପରି କ୍ୟାନ୍ସରର ଖୁଲାସା କଲା ?
Pregnancy Test ପଜିଟିଭ୍ କେମିତି ଆସେ ?
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ hCG ହରମୋନର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ। HCG ହେଉଛି ମାନବ କୋରିଓନିକ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ହରମୋନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହରମୋନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ହରମୋନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିକଶିତ ହୁଏ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ hCG ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଟେଷ୍ଟକୁଲାର କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତଥାପି, ଏପରି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ଟେଷ୍ଟକୁଲାର କର୍କଟ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟକୁଲାର ବା ଅଣ୍ଡକୋଷ କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ଉଭୟରେ ହୋଇପାରେ। ଲାଣ୍ଟପ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PSRI ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅମିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟକୁଲାର କର୍କଟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।
ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର କର୍କଟ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟକୁଲାର କର୍କଟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୃଷଣ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟକୁଲା ବା ଅଣ୍ଡକୋଶରେ ହୁଏ। ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ସେକ୍ସ ହରମୋନ ରିଲିଜ କରିବା। ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ଯାହା 15 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 90% ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଅଣ୍ଡକୋଷ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ (Testicular Cancer Signs)
1-ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଗଣ୍ଠି ଗଠନ
2-ଅଣ୍ଡକୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହେବା
3-କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ନାହିଁ
4-ଅଣ୍ଡକୋଷର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
5-ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା
6-ପେଟ ଏବଂ କଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
7-ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ତନ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି
ଅଣ୍ଡକୋଷ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ କ’ଣ? (Causes Of Testicular Cancer)
1-ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା
2-ପରିବାର ଇତିହାସରେ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା
3-ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ
4-ଅତ୍ୟାଧିକ ତମାଖୁ ସେବନ
5-HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେବା
6-ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍