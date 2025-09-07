ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓଗାଳିଲା ବିଷ; ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ “PM ମୋଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଶତ୍ରୁ”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓଗାଳିଲା ବିଷ; ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ “PM ମୋଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଶତ୍ରୁ”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ତା'ପରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସେ।
ପାଟନା : କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃତରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ରବିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର କାଲାବୁରାଗି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଦେଶସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି।’ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ‘ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଭାରତକୁ ବାଜି ଲାଗେ କରାଯାଇଛି । ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।’
ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ
ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
50 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ପରେ, ସେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।’ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ତା’ପରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସେ।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସହଯୋଗର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ସମାନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।
GSTରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (GST) ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ, ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ।
ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଲାବ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ କଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ GST ସ୍ଲାବ୍ ସଂଶୋଧନ କଲେ।’
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ
ଖାର୍ଗେ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ମୋଦି ନିଜେ ଚୀନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ୍ ଅଛୁ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ
ସେ ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ତାହା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି; ବେକାରୀ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା… ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା।’