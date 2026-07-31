ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ PRESS ଲେଖି ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଗିରଫ
କାଲିମେଳା ପୋଲିସର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍, ‘PRESS’ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଜ୍।
ମାଲକାନଗିରି: ବେଆଇନ ବାଲି ପରିବହନ ଅଭିଯୋଗରେ କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନକଲି ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।
କାଲିମେଳା ଥାନାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏମପିଭି-୩୩ ଗାଁ ନିକଟରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରଲିରେ କୌଣସି ବୈଧ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନଥିଲା। ସନ୍ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ‘PRESS’ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଝରାବୁଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ବାଲି ପରିବହନ, ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ନକଲି ପ୍ରେସ୍ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜବତ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରଲିକୁ ପୋଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି।
କାଲିମେଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୬୫/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ମିଡିଆ ନାମର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଠକେଇପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ବେଆଇନ ବାଲି କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି।