କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଜ୍ୱର, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସୁସ୍ଥ ନେତା

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଡ଼ଗେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମଏସ ରମୈୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ଖଡ଼ଗେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଡ଼ଗେ ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30) ଠାରୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ନାହାନ୍ତି। ଖଡ଼ଗେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ରେ କୋହିମା ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନାଗା ସଲିଡାରିଟି ପାର୍କରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଏସ. ସୁପୋଙ୍ଗମେରେନ ଜମିର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା RBI, କମାଇଲାନି…

ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଏହି…

2022 ରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି

ଖାର୍ଗେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-ଗାନ୍ଧୀ ନେତା ହୋଇଥିଲେ।

ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାର୍ଗେଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଅଛି, ସେ ଜଣେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା RBI, କମାଇଲାନି…

ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଏହି…

ଜରୁରୀ ଖବର: ଏବେ ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର…

IND VS PAK: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବ…

1 of 12,429