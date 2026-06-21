ଭରା ସଭାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କଲେ ଖଡ଼ଗେ; କହିଲେ- ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ‘ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ'। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ‘ଡିକେ’ ‘ଡିକେ’ ନାରା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ଆଉ ମାଇକ୍ ଧରି ସେ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ; ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛ, ତାହା କ’ଣ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ନାରା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ‘ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ’। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ୫୮ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଛୋଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଯିଏ ବି ଏଠାରେ ନାରା ଦେଉଛି, ତାହାର ଫୁଟେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ। ଖଡଗେଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିବେଶ ଟିକେ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି କରିବୁ ଜୋରଦାର…

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣା; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ…

କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ‘ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ’ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଏକତା ଓ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାରା ଦେବା ଯୋଗୁଁ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା। ଖଡଗେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ; ଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂଜା କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ।

ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖଡଗେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖଡଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖଡଗେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଓ ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରାଯାଉ।

ଡିକେ-ଡିକେ’ ନାରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଏମ୍ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କିନ୍ତୁ ଖଡଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଏପରି ନାରା ବଡ଼ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଚିତ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଡିକେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ରମେୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥକ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

‘ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି କରିବୁ ଜୋରଦାର…

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣା; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ…

ଟିଏମ୍‌ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଟୁଛି…

ଭାଙ୍ଗୁଛି UBT, ପୁଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ…

1 of 17,330