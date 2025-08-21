ମୋ ସହ ଗୋଟେ ରାତି କାଟ, ଶୋଇବାକୁ ହୋଟେଲ ଡାକୁଛନ୍ତି, ୩ ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଛରେ, ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ

ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ।

By Rojalin Mishra

କେରଳ: ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାତି କଟାଇବାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାକୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ। ୩ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ନେତା।

କେରଳର ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିନି ଜର୍ଜ ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।ସେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଗତ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ନେତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ରିନି କହିଥିଲେ ଯେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଶୋଇ ରାତି କଟାଇବାକୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ନପଠାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ନେତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ।

ରିନି କହିଛନ୍ତି, ନେତା ମୋତେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଧମକ ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଲେ, ‘ଯାଅ, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।’

ଏସବୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେହି ନେତା ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ।

ରିନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

ତଥାପି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି କଥା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରିନି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ।

ମୋର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ମୋ ମନରେ ସେହି ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।’

ବିଜେପି ଖୋଲା ମୋର୍ଚ୍ଚା
ରିନି ଏନ ଜର୍ଜଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।

ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାହୁଲ ମନକୁଟିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ବିଜେପି ଇସାରା ଦେଇଛି। ପାଲକ୍କଡରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି।

ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତଥାପି, ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।

ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

