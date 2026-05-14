ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ‘ଦିଦି’, ଓକିଲ ପୋଷାକରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କଳା କୋର୍ଟ?  

By Jyotirmayee Das

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ମମତାଙ୍କୁ ଓକିଲଙ୍କ ପରି କଳା କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍‌ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି।

ମମତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ‘ଲ’ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‌। ସେ କଲକାତାର ଜୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଲ’ କଲେଜରୁ LLB ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସହ All India Bar Examination (AIBE) ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

BCI ର ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ

ମମତାଙ୍କ ଏହି ‘ଲୁକ୍’ କୁ ନେଇ BCI ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍‌କୁ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ସେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର କ’ଣ? ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଧ ଅଛି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି କି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଗିଛି BCI ।

କିଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କଳା କୋର୍ଟ?

ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଓକିଲ ନହୋଇ କୋର୍ଟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡ୍ରେସକୋଡ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଓକିଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ।

ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମାମଲା ଲଢ଼ିପାରିବେ କି?

ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆକ୍ଟ ୧୯୬୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ନିଜେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ‘ପାର୍ଟି-ଇନ୍-ପର୍ସନ’ (Party-in-person) କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଓକିଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ମାମଲା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ମାମଲାକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି ।

