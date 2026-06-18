ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥେନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଋତବ୍ରତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ମମତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି କଲିକାତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଝଟ୍କା। ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥେନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଋତବ୍ରତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ମମତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଜି କୋର୍ଟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇ ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଟିଏମ୍ସି। ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମମତା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବିଜେପି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ବୋଲି ଅଟଳ ରହିଥିଲେ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଟିଏମସିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେ’ ୬ ତାରିଖରେ ମମତା ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ଟିଏମ୍ସି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଋତବ୍ରତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେକ ବିଧାୟକ ମେଳି କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମମତା। ପରେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଋତବ୍ରତ ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଆଧାରରେ ବାଚସ୍ପତି ଋତବ୍ରତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମମତା କଲିକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆଜି ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ମମତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇଲା ପୁତୁରା ପ୍ରୀତି
ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମମତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶାନାରେ ରହିଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଟିଏମସି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୋକେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଜି ମମତାଙ୍କ ପିଏସଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେପିକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି।