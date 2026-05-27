ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ‘ଅଶୁଦ୍ଧ’ କହିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ , ଏବେ ରୁଜୁ ହେଲା ଏଫ୍‌ଆଇଆର, ଟିଏମସିରେ କମ୍ପନ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Mamta Banarjee FIR : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ମମତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ‘ଅଶୁଦ୍ଧ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି।

ପିଟିଆଇ (PTI) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଜଣାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫ୍‌ଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ୨୦ ମଇରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଇନଜୀବୀ ରିଙ୍କି ଚାଟାର୍ଜୀ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ?

ରିଙ୍କି ସିଂହ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ୨୦୨୫ ବର୍ଷର। କୋଲକାତାର ରେଡ ରୋଡ଼ରେ ଇଦ ନମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସଲିମ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସ୍ଥିରତା

ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରିଙ୍କି ଚାଟାର୍ଜୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ।

ବଙ୍ଗଳାରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମସିରେ ହଇଚଇ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିଏମସିର ଅନେକ ନେତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଟିଏମସିର ୧୦୦ ଜଣ କାଉନ୍‌ସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।

