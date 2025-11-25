ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି”
"ଯଦି ତୁମେ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି, ମନେରଖ"- ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ
କୋଲକାତା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIR ସମ୍ପର୍କରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଖୋଲାଖୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି, “କାହାର ସରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ। 2029 ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମ ସରକାର ବୁଡ଼ିବ। ଶକୁନି ମାମା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କର, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି, ମନେରଖ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବାହାରିବି।”
ବଙ୍ଗଳା ତୁମେ କେବେବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ – ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “SIR ନାମରେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।” ଯଦି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି। ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ଖେଳ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବଙ୍ଗଳା ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ।” ମମତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ବାନାର୍ଜୀ SIR ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଗୁଜରାଟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ
ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବଙ୍ଗଳା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ କେରଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହଗିଥିଲେ ଯେ, “ମୁଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛି… ବିଜେପି ଗୁଜରାଟ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ)ରେ ବି ହାରିବ। ବଙ୍ଗଳା ଜିତିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇବେ,” ସେ ଏକ ବିଶାଳ SIR ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କହିଥିଲେ।